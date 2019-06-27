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June 27 2019 - 00:34

العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا

منذ 1 ساعة 26 June، 2019
زورق اسرائيلي
لبنان

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارت الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الاربعاء الى ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 26/6/2019 الساعة 8.00، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة(جنوب)، لمسافة حوالى 205 أمتار، ولمدة دقيقتين.

واضاف البيان انه “عند الساعة 9.10، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 410 أمتار، ولمدة 15 دقيقة”، ولفت الى انه “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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