العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية في انتهاك فاضح لكل القرارت الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الاربعاء الى ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 26/6/2019 الساعة 8.00، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة(جنوب)، لمسافة حوالى 205 أمتار، ولمدة دقيقتين.

واضاف البيان انه “عند الساعة 9.10، أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 410 أمتار، ولمدة 15 دقيقة”، ولفت الى انه “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام