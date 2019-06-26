كرامي: لماذا انفعل الحريري عندما طالبنا بموقف رسمي من “ورشة البحرين”؟

استغرب النائب فيصل كرامي “إعتبار الرئيس الحريري وبنبرة إنفعالية أن مطالبته ومطالبة الحكومة بإتخاذ موقف رسمي من ورشة البحرين في جلسة مجلس الوزراء غدا الخميس هو من باب المزايدات”. وسأل “أين هي المزايدات حين نطالب رئيس حكومتنا وحكومتنا بممارسة مهامه وصلاحياته ومهامها الدستورية؟”.

وقال كرامي الاربعاء “اذا كان الرئيس الحريري يفترض أن لا ضرورة لصدور موقف عن الحكومة بإعتبار أن الدستور ينص على رفض توطين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين في لبنان وأن ذلك يكفي، فمن البديهي أن نعيد تذكير الرئيس الحريري بأن الحكومة اللبنانية هي المطالبة قبل أي مرجعية سياسية أو دستورية أخرى بالتعبير عن المواقف اللبنانية الرسمية تجاه أي موضوع داخلي أو خارجي وبأن واجباته كرئيس لمجلس الوزراء وكناطقٍ بإسم الحكومة تفرض عليه أن يصدر مثل هذا الموقف لا بل حتى أن يقرأه بنفسه”.

وأكد كرامي “لسنا في وارد المزايدات على أحد والواقع أن ما قلناه خلال الجلسة التشريعية أي المطالبة بموقف حكومي من ورشة البحرين”، واضاف “إنما هو في جوهره تذكير لمن نسي القيام بمهماته وبواجباته أو تناسى لا أكثر ولا أقل، وبالتالي لا مبرر الإنفعالات ولا مبرر لإتهام أحد بالمزايدات”.

وامل كراني ان “يصدر عن مجلس الوزراء اللبناني غدا موقف رسمي يعبر عن موقف الدولة اللبنانية ليس على ما ينص عليه دستورنا فقط من رفض للتوطين لكن أيضا تجاه مقاطعتنا للمؤتمر المنعقد في البحرين وتجاه موقفنا الرافض لكل اشكال التطبيع مع إسرائيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام