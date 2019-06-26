الجيش السوري يرد على اعتداءات الإرهابيين بريف حماة الشمالي

وسعت وحدات الجيش العربي السوري استهدافاتها بسلاحي المدفعية والراجمات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية الأخرى ردا على اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية على بلدات ريف حماة الشمالي والتي أسفرت اليوم عن استشهاد طفلة في بلدة كرناز.

وذكرت وكالة سانا أن وحدات الجيش وسعت نطاق رماياتها لتطال تحصينات وخطوط إمداد “جبهة النصرة” وما يسمى “كتائب العزة” على محوري قرية تل الصخر وبلدة كفرزيتا بالقرب من الحدود الإدارية لريف إدلب الجنوبي وذلك بعد رصد تحركات وإمدادات للإرهابيين ومحاولات تسلل باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة.

واستشهدت طفلة في وقت سابق اليوم في بلدة كرناز ووقع دمار في منازل الأهالي والحقول الزراعية في قريتي الشيخ حديد وبريديج جراء اعتداء إرهابيي “النصرة” بالقذائف الصاروخية على هذه المناطق بالريف الشمالي.

وبينت وكالة سانا أنه تم تدمير نقاط محصنة للإرهابيين في محيط قرية تل الصخر وإيقاع عدد من القتلى والمصابين بين صفوف ما يسمى “كتائب العزة” عند أطراف كفرزيتا لافتا إلى أن أعمدة الدخان شوهدت في مكان الاستهداف نتيجة احتراق وتدمير عتاد وذخيرة للإرهابيين.

وكبدت وحدات من الجيش أمس التنظيمات الارهابية خسائر بالأفراد والعتاد ودمرت لهم عدة اليات ومقرات وتحصينات كانوا يتخذونها منطلقا لاعتداءاتهم على القرى والبلدات الآمنة ونقاط الجيش عند أطراف بلدتي المشيك والزيارة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي.

المصدر: وكالة سانا