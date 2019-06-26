وزارة الخارجية اليمنية تدين محاولات تصفية القضية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات المحاولات التي تقودها أمريكا وبعض أدواتها في المنطقة لتصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تلك المحاولات والمؤامرات مصيرها الفشل وستتحطم على صخرة صمود ووعي الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

وأشار البيان إلى أن ورشة البحرين تأتي في إطار التسويق لما يسمى بصفقة القرن والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومقايضة الحقوق الفلسطينية بالمال. وجددت وزارة الخارجية موقف الجمهورية اليمنية الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا البيان جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد قمتين لبحث المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وإعادة توجيه البوصلة إلى العدو الحقيقي للأمتين العربية والإسلامية. وحيا البيان المواقف المشرفة للدول العربية والإسلامية التي قاطعت ورشة المنامة وكذا الفعاليات والمظاهرات الشعبية المنددة بورشة البحرين وصفقة القرن بشكل عام.

المصدر: المسيرة نت