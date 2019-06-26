إصابة عنصر من شرطة الاحتلال بزجاجات في بلدة العيساوية بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2019 - 21:18

إصابة عنصر من شرطة الاحتلال بزجاجات في بلدة العيساوية بالقدس

منذ 1 ساعة 26 June، 2019
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