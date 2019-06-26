مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار 26-6-2019

صفقةٌ من الاوهامِ يُروِّجُ لها الاميركيون بخمسينَ مليارَ دولارٍ غيرِ موجودةٍ الى الآن..

قناعةٌ لم يَبُح بها من باعَ الارضَ من عربٍ مشاركين، بل من وُهبت له ايّ الاسرائيليون الذين لم يُصدِّقوا العطاءاتِ الاميركيةَ والعربيةَ السخية، لانهم يُعطونَ ما لا يملكون، فيما اثبتَ مالكو الارضِ والقضية، انهم قادرونَ متى اتّحَدُوا على مواقفِ الشرف، من هزِّ العروشِ وتغييرِ ما كانَ يُسمى اميركياً بالقدَر..

مؤتمرُ خيبةِ العصرِ في المنامة اُولى خطواتِ الضياع، لمن حاضرَ كتاجرٍ يجيدُ الصفقاتِ وجنيَ الاموالِ كما اعتادَ من مملكاتٍ ومشيخات، فيما ظهرَ فشلُه بشكلٍ تامّ عندما تحدثَ عن وهمِ حلِّ الازماتِ السياسيةِ والامنيةِ والتاريخيةِ المستعصيةِ بالصفقاتِ الاقتصادية..

جُرِّدَ جاريد كوشنير من صفاتِ العبقريةِ الاستثنائيةِ كما اشارت صحفٌ غربية، ومعها الاعلامُ العبريُ الذي لم يرَ انجازاً رغمَ طولِ تطبيل، فالفلسطينيونَ اَثبتوا انه لا يمكنُ رشوُهُم عبرَ المغرياتِ الماليةِ كما قال الوزيرُ الصهيونيُ تساحي هنغبي.. وخيارُ الفلسطينيينَ باتَ الوحدةَ والمقاومةَ والتوأمةَ معَ كلِّ احرارِ الامةِ لحفظِ فلسطينَ والمقدساتِ كما اشارَ رئيسُ المكتبِ السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية للمنار..

وللعالمِ اجمعَ قالَ الشعبُ البحرينيُ عبرَ جمعيةِ الوفاقِ اِنهم بريئونَ من اهلِ العار، حكامِ المملكةِ الذين تحوَّلوا إلى نواطيرَ لدى الكِيانِ الصِهيوني بحسبِ بيانِ الوفاق..

في لبنانَ استفزَّ النوابُ الحكومةَ حتى انتزعوا من رئيسِها ما يفترضُ انه ثابتةٌ لبنانيةٌ غيرُ قابلةٍ للتغيير: اَنَ الحكومةَ ومجلسَ النوابِ وكلَّ لبنانَ ضدَّ صفقةِ القرن، ودستورُنا يمنعُ التوطين، قالَ الرئيسُ سعد الحريري في كلامٍ ضروريٍ مانعٍ للتأويل..

حياتياً وبدونِ تعليلٍ عاشَ لبنانُ أزمةَ تقنينٍ كهربائي لامست حدَّ العتمةِ الكاملةِ في بعضِ المناطق، لتُحَلَّ الازمةُ مؤقتاً، على انَ كلامَ وزيرةِ الطاقةِ للمنار يشي بصيفٍ كهربائيٍّ حار..

حرارةُ الازمةِ في الجامعةِ اللبنانيةِ متقلبةٌ الى حدِّ الضياع، والاملُ بأن ترسُوَ الامورُ على اتفاقٍ يعلّقُ الاضراب، على ان يكونَ للمنارِ وقفةٌ مطولةٌ معَ الجامعةِ وشجونِها غداً..

المصدر: قناة المنار