بري تلقى اتصالا من عباس شكره فيه على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لصفقة القرن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2019 - 21:18

بري تلقى اتصالا من عباس شكره فيه على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لصفقة القرن

منذ 46 mins 26 June، 2019
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