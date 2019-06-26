ظريف: الولايات المتحدة مخطئة إذا اعتقدت أنه يمكن تأمين الخليج بمعزل عن إيران

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول أمن الخليج، قائلا إن الولايات المتحدة “مخطئة” إذا اعتقدت أنه يمكن تأمين الخليج بمعزل عن إيران.

وقال ظريف ردا على سؤال صحفي حول تصريحات ترامب: “لولا الولايات المتحدة لسيطرت إيران على السعودية والشرق الأوسط”، إن إيران “لم ولن تفكر في الاعتداء على دول الجوار”.. “إيران هي الدولة التي تؤمن منطقة الخليج ولا تفكر بالاعتداء على أي دولة”.

وفيما يخص العقوبات المفروضة على طهران، أكد ظريف أن إيران ستمضي في خطتها لتقليص التزاماتها النووية، مشيرا إلى أنه سيشرح ظروف الاتفاق النووي للأوروبيين ولبقية الأطراف خلال اجتماع فيينا يوم الجمعة.

وأضاف: “يمكن لأوروبا أن تجعلنا نتراجع عن تقليص التزاماتنا في حال نفذت وعودها في الاتفاق النووي”، محذرا في الوقت نفسه من أي إجراءات أوروبية ضد طهران لأنها “ستكون خطأ كبيرا”.

واتهم ظريف الدول الأوروبية بعدم تنفيذ الاتفاق النووي مع إيران، مضيفا أنها ليست في موقع يؤهلها لإصدار بيان ضد طهران.

وأكد أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، والتزمت “بالاتفاق النووي بينما لم يلتزم به الطرف المقابل”، مشيرا إلى أن إجراءات الإدارة الأمريكية “تثبت أن دعواتها للمفاوضات مجرد أكذوبة”.

وقال إن إدراج الإمام السيد علي الخامنئي على لائحة العقوبات الأمريكية يدل على أن الإدارة الحالية “تجهل الموازين الدولية وقوانين العلاقات بين الدول”.

المصدر: وكالات