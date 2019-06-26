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June 26 2019 - 19:38

مقتل أكثر من 50 شخصا في هجمات غربي إثيوبيا

منذ 6 mins 26 June، 2019
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أخبار دولية - اثيوبيا

أعلنت السلطات المحلية في إثيوبيا عن مقتل أكثر من 50 شخصا في هجمات للمسلحين غربي البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمني محلي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم وقع في إقليم بنيشنقول قماز.

وأوضح المسؤول أن مسلحين بزي عسكري مموه نفذوا الهجوم فجر الاثنين. وقتل فيه أكثر من 50 شخصا وأصيب 23 آخرون بجروح.

وقال المسؤول: “نحن مستمرون بالتحقيق في ذلك، لكن لدينا شبهات بأن هؤلاء المهاجمين هم نفس الأشخاص الذي كانوا متورطين في محاولة الانقلاب داخل إقليم أمهرة”.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال العنف في أمهرة شمال غربي البلاد يوم السبت الماضي أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص. وقتل في المحاولة الانقلابية الفاشلة رئيس أركان الجيش الإثيوبي سياري ميكونين على يد حارسه.

المصدر: وكالة رويترز

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