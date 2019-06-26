وفد إيراني علمي كبير يزور روسيا لتوطيد العلاقات المعرفية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 26 2019 - 19:39

وفد إيراني علمي كبير يزور روسيا لتوطيد العلاقات المعرفية

منذ 7 mins 26 June، 2019
5d136030d43750e7388b45f3
أخبار دولية - روسيا

من المنتظر أن يزور روسيا مساعد رئيس إيران للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري، على رأس وفد علمي كبير في 9 يوليو المقبل لمحادثات حول سبل توطيد العلاقات العلمية والتقنية بين البلدين.

ونقلت وكالة “فارس” عن مستشار مساعد الرئيس الإيراني قوله، إن الوفد الإيراني الذي يضم ممثلين عن 70 شركة معرفية، سيعقد اجتماعات ثنائية مع الشركات الروسية المعنية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني والتعرف المتبادل على القدرات التكنولوجية للبلدين.

وذكر المسؤول الإيراني أن 111 شركة معرفية إيرانية استطاعت تصدير سلع بقيمة 351 مليون دولار خلال الأعوام الأخيرة، كما أن قيمة السلع الإيرانية المصدرة إلى روسيا بلغت 300 مليون دولار خلال العام الماضي، في ظل زيادة كبيرة في التبادل التجاري بين البلدين.

المصدر: وكالة فارس

التعليقات

ذات صلة