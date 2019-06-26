النائب فياض : قانون تسوية مخالفات البناء ضروري للمواطن

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية الاربعاء العديد من القوانين المهمة التي فيها مصلحة للمواطن من بينها قانون تسوية مخالفات البناء الحاصلة على الاملاك الخاصة بين عامي 1971 و2018 .

وقال في تصريح لموقع ” المحور” “قانون تسوية مخالفات البناء ضروري للمواطن لأن هناك آلاف الابنية مجمدة دون أن يتمكن أصحابها من الاستقادة منها على المستوى القانوني، من ناحية الحصول على السندات او قروض او الاستفادة بمنشآت صناعية أو تجارية ، كذلك فإن هذا القانون يدخل إيرادات الى خزينة الدولة، وكذلك فليس هناك من حل آخر لانه اذا لم يكن هناك تسويات فالخيار الآخر هو الازالة، وهل الدولة في هذا الصدد؟، لا اعتقد ذلك، نحن هنا نقوم بتسويات للاشخاص الذين قاموا بمخالفات في املاكهم الخاصة، والاعتداء على الاملاك العامة لا يطاله هذا القانون والاعتداء على الغير لا يطاله ايضا “.

واشار النائب علي فياض إن “موضوع تعيين اعضاء المجلس الدسوري هو موضوع تفاهم سياسي لا يعطل المسار القانوني من خلال التصويت وهو ليس ملزما لأحد، هو ملزم للاطراف الذين تفاهموا فيما بينهم لتسهيل الامر وهذا جزء من الواقع الديمقراطي اللبناني” .

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله