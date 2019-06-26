الدفاع الروسية: دول أجنبية تحضر لهجمات إعلامية ضد قيادة قواتنا المسلحة

قال مدير قسم الإعلام والاتصال الجماهيري بوزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف إن “دولا أجنبية تستعد للقيام بهجمات إعلامية ضد قيادة القوات المسلحة الروسية على جميع المستويات”.

وأضاف كوناشينكوف الاربعاء أنه “مع تعزيز دور روسيا في العالم سنشهد تكثيفا للهجمات على القوات المسلحة الروسية والقيادة العسكرية”.

وتابع كوناشينكوف “في المستقبل القريب، من المتوقع أن يزداد الضغط الإعلامي ضد ممثلي قيادة القوات المسلحة الروسية من جميع المستويات – من قيادة الاتصالات والوحدات وتشكيلات القوات وتشكيلات القيادة العسكرية السياسية المباشرة .

وأشار كوناشينكوف إلى أن “وزارة الدفاع ملتزمة بالعمل النزيه والمنفتح”، واضاف “لكن أولئك الذين سيستخدمون الأساليب القذرة في الحرب ضدنا يجب أن يعلموا أن أفعالهم ستلقى الرد المناسب”.

المصدر: سبوتنيك