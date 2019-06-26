توقيف 5 مطلوبين في عرسال وضبط اسلحة فردية

نفذت قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، نفذت حملة مداهمة واسعة للأحياء السكنية داخل بلدة عرسال، وأوقفت حسين الحجيري، الملقب بـ”حسين عطرة” إضافة الى اربعة آخرين مطلوبين وضبطت اسلحة فردية.

والحجيري مطلوب بموجب مذكرات عدة ومنها ارهاب واطلاق نار ومخدرات وتجارة وتهريب اسلحة والتواصل سابقا مع ارهابيين ومراقبة تحركات عناصر امنية سابقا واطلاق نار في اتجاه اشخاص مدنيين واصابتهم، والتعدي على آخرين كما وانه ناشط في اعمال السلب والسرقة.

ويتابع الجيش عملياته لحفظ الامن في المكان. لبنان

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام