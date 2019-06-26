توقيف 5 مطلوبين في عرسال وضبط اسلحة فردية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2019 - 19:39

توقيف 5 مطلوبين في عرسال وضبط اسلحة فردية

منذ 39 mins 26 June، 2019
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

نفذت قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، نفذت حملة مداهمة واسعة للأحياء السكنية داخل بلدة عرسال، وأوقفت حسين الحجيري، الملقب بـ”حسين عطرة” إضافة الى اربعة آخرين مطلوبين وضبطت اسلحة فردية.

والحجيري مطلوب بموجب مذكرات عدة ومنها ارهاب واطلاق نار ومخدرات وتجارة وتهريب اسلحة والتواصل سابقا مع ارهابيين ومراقبة تحركات عناصر امنية سابقا واطلاق نار في اتجاه اشخاص مدنيين واصابتهم، والتعدي على آخرين كما وانه ناشط في اعمال السلب والسرقة.

ويتابع الجيش عملياته لحفظ الامن في المكان. لبنان

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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