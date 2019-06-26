قوى الامن: توزيع منشورات حول خطر المخدرات على حواجز توعوية وأمام مداخل الجامعات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2019 - 19:38

قوى الامن: توزيع منشورات حول خطر المخدرات على حواجز توعوية وأمام مداخل الجامعات

منذ 38 mins 26 June، 2019
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لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي “لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يتم الاحتفال به في 26 من شهر حزيران من كل عام، نفذت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اليوم حملة توعوية في جميع المناطق اللبنانية، حيث قام عناصر من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية والمكاتب الإقليمية في المناطق، بتوزيع منشورات حول خطر المخدرات، وذلك على حواجز توعوية وأمام مداخل عدد من الجامعات.

كما جرى تنبيه المواطنين من هذه الآفة التي تلقي بظلالها القاتمة وآثارها السلبية على جميع مناحي الحياة الخاصة بمتعاطيها، فضلا عن تسليط الضوء على دور قوى الأمن الداخلي في ملاحقة مروجي وتجار المخدرات وتوقيفهم، لما يشكلون من خطر كبير على الشباب اللبناني والمجتمع. مع الإشارة الى ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بدأت أيضا بحملة توعوية إرشادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول آفة المخدرات ومخاطرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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