تدابير سير بسبب اعمال التزفيب داخل نفق سليم سلام بعد غد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2019 - 21:18

تدابير سير بسبب اعمال التزفيب داخل نفق سليم سلام بعد غد

منذ 45 mins 26 June، 2019
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: ستقوم احدى الشركات المتعهدة بأعمال برش وإزالة الزقت القديم وإعادة التزفيت داخل نفق سليم سلام على المسلك الشرقي (باتجاه وسط بيروت)، اعتبارا من الساعة 1.00 من تاريخ 28/6/2019 ولغاية الساعة 5.00 من تاريخ 1/7/2019.

ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير من مدخل بيروت عند منتصف أوتوستراد الأسد وعلى مستديرة السفارة الكويتية حتى نهاية الجسر المذكور، والطرقات والمسارب المؤدية الى المسلك الشرقي.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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