الإعلام العبري: 8 حرائق على الأقل اندلعت منذ صباح اليوم في “غلاف غزة” بفعل بالونات حارقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2019 - 17:59

الإعلام العبري: 8 حرائق على الأقل اندلعت منذ صباح اليوم في “غلاف غزة” بفعل بالونات حارقة

منذ 20 mins 26 June، 2019
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