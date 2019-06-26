اليمن: استشهاد طفلة بنيران قوى العدوان بالحديدة

استشهدت طفلة الاربعاء بنيران قوى العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في خرق واضح اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة.

وأكد مصدر أمني يمني بالمحافظة “استشهاد طفلة برصاص قناصة مرتزقة العدوان في منطقة المسلب بمديرية التحيتا”.

وأضاف المصدر أن “قصفا مكثفا من قبل الغزاة والمرتزقة بالصواريخ والمدفعية استهدف أحياء متفرقة بمدينة الحديدة”، وتابع “استهدفت قوى العدوان بالمدفعية وبالعيارات الرشاشة المتوسطة والثقيلة المطار وكلية الطب ودوار الجمال ومناطق متفرقة من شارعي صنعاء والـ 50 بالتزامن مع تحليق لطيران العدوان التجسسي”.

وأشار المصدر إلى “تضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين جراء قصف مكثف للغزاة والمرتزقة على أحياء سكنية متفرقة من منطقة 7 يوليو”، واضاف “كما تعرضت منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه لقصف مدفعي وإطلاق أعيرة رشاشة من قبل قوى العدوان”.

المصدر: موقع انصار الله