سلسلة اخبار محلية متفرقة..

اعلن حراك العسكريين المتقاعدين انه سيتم قطع الطريق الرئيسي الذي يصل العاصمة بيروت بالمحافظات من قبل العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات عسكريي الخدمة الفعلية والمناصرين، وذلك نهار الخميس 27/6/2019 اعتبارا من الساعة الخامسة ولغاية العاشرة صباحا.

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في سياقٍ متصل بأزمة النفايات، أعلنت وزارةُ البيئة استناداً الى افادةِ مجلسِ الانماءِ والاعمار “ان القدرةَ الاستيعابيةَ لمطمر برج حمود-الجديدة هي حوالى 82000 طن، وأنه من المتوقعِ أن يتمَ استنفادُ هذهِ الكميةِ معَ نهايةِ شهرِ آب 2019 .

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أعلن وزيرُ الصحة العامة جميل جبق أنَّ الوزارةَ في صدد تعزيزِ مراكزِ الرعايةِ الأولية في كافةِ المناطق اللبنانية ولاسيما المحرومة والمهمشة.

وخلال رعايته حفلَ اطلاقِ الحملةِ الوطنية للتوعية من ارتفاع ضغط الدم تحت شعار “افحصوا ضغطكن ونقطة عالسطر”، تحدثَ الوزير جبق عن مساعي وزارتِه لرفعِ مستوى الاستشفاءِ وتأمينِ الخدماتِ الصحيةِ للمواطن اللبناني.

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وقعَ اشكالٌ في مبنى قصر العدل في بعبدا، امامَ بابِ غرفةِ المدعيةِ العامة لجبلِ لبنان القاضية غادة عون .

وفي التفاصيل ان المحامييّنِ كانا يراجعانِ ملفاً يتعلقُ بالاطباءِ الشرعيين حينَ وقعَ سجالٌ معَ القاضية غادة عون فتدخلَ عناصرُ المرافقةِ التابعونَ للقاضيةِ غادة عون فوقعَ الإشكال.

وقد فتحَ القاضي نادر منصور تحقيقاً مع المحاميينِ للوقوف عندَ أسبابِ الإشكال.

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيفِ أكثرَ من ثلاثمئةِ مروجٍ للمخدرات وستةٍ وثلاثينَ تاجراً وعشرينَ مهرباً.

وفي تغريدة لها على التوتير أطلقت المديريةُ لإحصائياتها شعاراً وهو ” إذا عدد مروجي الموت ما بيحرز برأيك.. برأينا حياتك بتحرز..”.

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لا يزال لبنان تحتَ تأثيرِ موجةِ حرٍّ شديدة، مصدرُها منطقةُ الخليجِ، تنحسر يومَ غدٍ الخميس.

وتوقعت دائرةُ التقديراتِ في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكونَ الطقسُ غداً غائماً جزئياً معَ انخفاضٍ بسيطٍ بدرجات الحرارة خاصةً في المناطقِ الجبلية والداخلية، تنشطُ الرياحُ احياناً ويتشكلُ الضبابُ على المرتفعات مساء.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام