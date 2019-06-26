الشيخ بغدادي في تكريم المستشار الثقافي الإيراني: ألاعيب ترامب لن تخرجه من مأزق أوقع نفسه فيه

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن بغدادي، أن “السياسة الأميركية في عهد الرئيس ترامب، ربحت مالا من نفط المسلمين في الخليج بالمدى المنظور، لكنها خسرت كثيرا من موقعها ومن هيبتها، ولا أستبعد أن تراكم في خساراتها المالية والمعنوية في الأيام المقبلة، وهذا مرتبط بالسياسة الحمقاء التي قادها الرئيس ترامب وفريقه الحاقد”.

وقال الشيخ بغدادي خلال تكريم المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الإيرانية محمد مهدي شريعة مدار، في مقر جمعية الامام الصادق في أنصار الجنوبية، في حضور جمع من علماء المناطق ومدير مكتب السيد السيستاني حامد الخفاف، ومفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله: “إن المأزق الذى أوقعت السياسة الأميركية الخاطئة نفسها به، لم يعد يجدي نفعا معها الصراخ العالي والتهديد والوعيد، فكل ما يجري في منطقة الخليج لم يعد في مصلحتهم، وإذا كانت سياساتهم قائمة دائما على الاعتماد على فائض القوة في فرض الشروط والهيمنة والعدوان، فهذا زمن آخر ومكان آخر وشعوب مختلفة، لاتخاف وعيدهم، وتمتلك من أوراق القوة ما يمكن هذا المحور المقاوم من الإنتصار وفرض معادلة الردع، مقابل عناصر القوة (أي إسرائيل والسعودية) التي تستخدمهما أميركا في فرض هيمنتها على ثروات المنطقة، وإضعاف هاتين القوتين وفرض التوازن معهما سوف يطيح المشروع الأميركي في المنطقة، ناهيك بالخسارة التي ستلحق بالأميركيين أنفسهم، ما يؤثر سلبا على الانتخابات الأميركية المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام