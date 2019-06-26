الاتحاد العمالي يتضامن مع الجامعة اللبنانية: لاستكمال العام الدراسي في أقرب وقت

أعلن الاتحاد العمالي العام، في بيان، تضامنه مع الجامعة اللبنانية، مؤكدا”أن الجامعة اللبنانية الوطنية لم توجد إلا بعد نضالات مريرة قام بها كوكبة من رواد الفكر من مثقفين وأساتذة وطلاب واستمر الحصار عليها من قبل الجامعات الخاصة وبعض أطراف السلطة، فإنه يرى اليوم أن هذه الجامعة كيانا وإدارة وأساتذة وطلابا في خطر داهم”.

أضاف البيان: “الاتحاد العمالي العام في هذه المرحلة المصيرية يعلن ويؤكد تضامنه الكامل مع الجامعة بكافة أطرافها من إدارة وأساتذة وطلاب، ويعلن حرصه التام كما هو حرص كل الجهات المعنية على استكمال العام الدراسي في أقرب وقت. علما بأن الاتحاد يستغرب عدم زيادة موازنة الجامعة الوطنية كونها تشكل مركز الإنتاج الفكري وصناعة الأبحاث والمرجعية العلمية الوطنية والضامنة لإتاحة الفرصة لأبناء العمال وذوي الدخل المحدود في لبنان وهذا يقتضي بالضرورة إبعاد الجامعة عن كل الانقسامات والنزاعات الطائفية والمذهبية والسياسية وكذلك حق الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ لأنهم يؤمنون نفس ساعات التعليم التي يؤمنها الأساتذة المتفرغون والدخول إلى ملاك التعليم وإعادة القرار إلى إدارة الجامعة في مختلف المجالات”.

وناشد الاتحاد “جميع المعنيين بالسلطة إلى إقرار المطالب المحقة للأساتذة في اقرب وقت ليتمكن هؤلاء من العودة إلى صفوفهم مع طلابهم وخصوصا تعزيز موازنة الجامعة والحفاظ على تقديمات صندوق التعاضد وإقرار مبدأ السنوات الخمس عند التقاعد وسوى ذلك من المطالب التي تحفظ الجامعة وتعزز دورها الوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام