اعتصام لروابط المتقاعدين في القطاع العام احتجاجا على حرمانهم الدفعة الثانية من الزيادة

نفذت روابط المتقاعدين في القطاع العام والتي تضم قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية والمجلس الوطني لقدامى الموظفين ورابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي ورابطة المعلمين المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي، اعتصاما قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية في مجلس النواب، احتجاجا على حرمانهم ال 25 في المئة التي تشكل الدفعة الثانية من الزيادة على رواتبهم التقاعدية والتي اقرت بموجب المادة 18 من القانون رقم 46 الصادر في 21 آب 2017، بعدما كانوا حصلوا على الدفعة الاولى العام الماضي.

وحمل المعتصمون لافتات طالبت بسحب بيان وزير المال وتطبيق المادة 18 بحذافيرها، واعتبرت حرمانهم ال 25% “جريمة موصوفة بحق المتقاعدين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام