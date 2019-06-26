الاتحاد الأوروبي يدعو إيران لمواصلة تنفيذ الصفقة النووية

أعلنت المتحدثة باسم مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانتشيتش الأربعاء، أن الاتحاد يدعو طهران لمواصلة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، “لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني”، حسب قولها. وقالت كوسيانتشيتش خلال إحاطة إعلامية “نحن نعمل للحفاظ على الاتفاق، والتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وندعو إيران لمواصلة الامتثال لها”.

يذكر أنه سبق وأعلنت إيران يوم 8 أيار/مايو، في ذكرى مرور عام واحد على انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني، عن إنهاء تنفيذ عدد من بنود البرنامج النووي الإيراني فيما يتعلق باحتياطات مادة اليورانيوم المخصب والماء الثقيل. وفي هذا السياق أوضحت إيران أن السبب في الإجراءات التي تم اتخاذها يعود إلى قيام الولايات المتحدة بانتهاك الصفقة النووية وفرضها عقوبات ضد طهران، بالإضافة إلى عجز بقية الدول المشاركة في هذه الصفقة (أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) عن حل المشاكل الناشئة، بما في ذلك تأمين مصالح طهران الاقتصادية على النحو المنصوص عليه في هذه الصفقة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية