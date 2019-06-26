نجران: لقي خلال عملية الإغارة عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم فيما جرح اخرون وتم احراق طقم عسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2019 - 14:21
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الإمام الخامنئي لدى استقباله رئيس السلطة القضائية والمسؤولين فيها: إرادة الشعب تزداد قوة ورسوخا رغم الضغوط
الإمام الخامنئي: لن تؤثر ضغوط الأعداء الظالمة مهما تزايدت لأن الشعب الإيراني يسعى لتحقيق التقدم والاستقلال
الإمام الخامنئي: الشعب الإيراني لن يتراجع عن أهدافه أمام إساءات أبغض المسؤولين الأميركيين
الإمام الخامنئي: دعوة أميركا للتفاوض خدعة فعندما لا يحقق العدو أهدافه عبر الضغوط يدعو للتفاوض متصورا أن شعبنا ساذج
الامام الخامنئي: اميركا تسعى من دعوتها للتفاوض الى تجريد الشعب الايراني من أسلحته وإلغاء عناصر قوته
الإمام الخامنئي: واشنطن ستدمر الشعب الإيراني إذا وافق على التفاوض وستواصل هجمتها الإعلامية عليه إذا رفض
جمعية الوفاق البحرينية: العار سيلاحق النظام البحريني والشعب أعلن البراءة منه والرفض المطلق لمؤتمر الخيانة
الوفاق: النظام البحريني ورموزه تحولوا الى نواطير لدى الكيان الصهيوني باستضافتهم ورشة الخيانة
الوفاق: ورشة المنامة كشفت بأن النظام ورموزه تعمّدوا أن يدوسوا على القضية الفلسطينية وعلى كل العرب والمسلمين
الوفاق: صفقة القرن وورشة المنامة لن تزيد الحق إلاّ رسوخا والخونة فشلوا وفشلت صفقتهم وستشهد الايام هذا الفشل
تظاهرة شعبية حاشدة أمام مكاتب الأونروا في قطاع غزة رفضا لمؤتمر البحرين وصفقة القرن
نشطاء يتظاهرون أمام سفارة البحرين في لندن تنديدا بصفقة القرن والخطوات التطبيعية مع الاحتلال
الغارديان: صفقة القرن هي صفقة من الأوهام بتكلفة 50 مليار دولار وميزانيتها غير موجودة بعد
قوات العدو تقتحم بلدة الزاوية غرب سلفيت واندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في مخيم الأمعري
القوات المسلحة اليمنية: سيمثل الكشف عن الأسلحة الجديدة تحولا مهما في تاريخ الصناعة العسكرية اليمنية
إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى على مقر قيادة العدوان السعودي في معسكر القوات الخاصة بالملاحيط قبالة جيزان
مصادر يمنية: مصرع 3 من مرتزقة الجيش السعودي بعمليات قنص غرب مثلث عاهم في حجة
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخ زلزال 1 على معسكر عاكفة لتحالف العدوان في نجران
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: لا أميركا ولا أي دولة أخرى تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: لم يعد العدو قادرا على تنفيذ خياره العسكري
المنظمة الذرية الإيرانية: إذا أراد الأوروبيون وقتا لتنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي فإما أنهم لا يريدون او لا يستطيعون
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: تضاعف بيع النفط الإيراني خلال الحظر عما كان عليه قبله
وزير الخارجية الروسي: مهتمون بخفض التصعيد في منطقة الخليج ويجب حلّ الأزمات عن طريق الحوار
نائب وزير الخارجية الروسي: نأسف لتصرفات واشنطن غير المسؤولة ضد طهران وممارستها للضغط عليها دون حدود
سيرغي ريابكوف: موسكو ستتخذ إجراءات عسكرية ردا على أعمال الناتو وستكبح النوايا العدوانية للحلف
صحيفة الاندبندنت: الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يملك استراتيجية لإنهاء الحرب مع إيران اذا تورط فيها
مجلس الإتحاد الروسي يقر قانونا بشأن إيقاف مشاركة روسيا في معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى
المندوب السوري في الأمم المتحدة: لا يمكن لأي دولة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يسيطر الإرهابيون على إحدى مناطقها
المندوب الروسي في الأمم المتحدة: عمليات القوات السورية والروسية في إدلب تستهدف البؤر الإرهابية حصرا
الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم: تقرير الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي أعدّ بشكل موضوعي
الداخلية المصرية: مقتل 7 من رجال الشرطة في هجوم على منطقة تمركزهم في العريش شمال سيناء
كوريا الشمالية: تمديد أميركا للعقوبات على بيونغ يانغ عمل عدائيّ
نجران: لقي خلال عملية الإغارة عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم فيما جرح اخرون وتم احراق طقم عسكري
منذ 8 mins
26 June، 2019
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