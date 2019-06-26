نجران: لقي خلال عملية الإغارة عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم فيما جرح اخرون وتم احراق طقم عسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2019 - 14:21

نجران: لقي خلال عملية الإغارة عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم فيما جرح اخرون وتم احراق طقم عسكري

منذ 8 mins 26 June، 2019
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