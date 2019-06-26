صاروخ باليستي يمني يدك مقر قيادة العدوان قبالة جيزان

دكت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، بصاروخ باليستي مقر لقيادة المرتزقة قبالة جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ”المسيرة نت” أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي قصير المدى مقر القيادة في معسكر ما يسمى بالقوات الخاصة في الملاحيط قبالة جيزان .

وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة في المعسكر المستهدف ووقوع عدد كبير من الغزاة والمرتزقة قتلى وجرحى، مشيرا إلى أن العملية تمت بعد رصد دقيق لتحركات المرتزقة في المعسكر.

ولم يدلي المصدر بمزيد من التفاصيل عن الصاروخ الباليستي قصير المدى، لكن في العادة لا تكشف القوة الصاروخية عن مواصفات وأسماء الصواريخ التي تستخدمها إلا بعد أن تجري عدة تجارب عليها.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد أطلقت، الخميس الماضي، صاروخا باليستيا من طراز بدرF على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في منطقة الصوح قبالة نجران.

المصدر: المسيرة نت