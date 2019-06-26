المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سنزيح الستار قريبا عن أحدث صناعاتنا الحربية

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة ستزيح قريبا الستار عن آخر إنتاجات الصناعة الحربية اليمنية وعلى رأسها الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير.

وقال العميد سريع في بيان صحفي “قريباً جدا.. وبعون الله وتأييده تزيح القوات المسلحة اليمنية الستار عن آخر إنتاجات الصناعة الحربية من الأسلحة المختلفة وعلى رأسها الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير”.

وأكد أن “الكشف عن الأسلحة الجديدة سيشكل تحولاً مهماً في تاريخ العسكرية اليمنية سيما تلك الأسلحة التي خضعت لمراحل تجريبية ناجحة وأثبتت فاعليتها في ميدان المعركة والمزودة بتقنيات متطورة.

كما جدد التأكيد “لشعبنا العزيز الصابر الصامد المجاهد أن كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية بما يؤدي إلى وقف العدوان ورفع الحصار”، مشددا على أن ذلك يأتي “في إطار حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا وبلدنا وشعبنا وديننا وكرامتنا”.

وتوجه العميد سريع بالتحية “للإخوة في الصناعات الحربية ولكل الشباب اليمني المجاهد في ميدان المعركة المصيرية ضد قوى الغزو والعدوان”.

المصدر: المسيرة نت