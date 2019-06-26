العميد سريع: نؤكد أن كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية بما يؤدي الى وقف العدوان ورفع الحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2019 - 14:21

العميد سريع: نؤكد أن كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية بما يؤدي الى وقف العدوان ورفع الحصار

منذ 16 mins 26 June، 2019
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