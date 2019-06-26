الذهب يتراجع عن أعلى مستوى في 6 سنوات

هبطت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، الأربعاء، مبتعدة عن ذروة 6 أعوام، التي بلغتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي قلل فيه مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من توقعات خفض كبير لأسعار الفائدة، بينما باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي.

وبحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1406.91 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تسجيل أول انخفاض في 7 جلسات، وفق “رويترز”.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 14 مايو 2013 ، عند 1438.63 دولار في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6 بالمئة، إلى 1410.60دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 15.23 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1526.40 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة 805.53 دولار للأوقية.

المصدر: رويترز