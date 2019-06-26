المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سيمثل الكشف عن الاسلحة الجديدة تحولاً مهماً في تاريخ العسكرية اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 26 2019 - 14:21

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سيمثل الكشف عن الاسلحة الجديدة تحولاً مهماً في تاريخ العسكرية اليمنية

منذ 20 mins 26 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة