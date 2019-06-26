الإمام الخامنئي: أميركا هي التي تثير الحروب وتنهب الثروات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 26 2019 - 12:29

الإمام الخامنئي: أميركا هي التي تثير الحروب وتنهب الثروات

منذ 11 mins 26 June، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة