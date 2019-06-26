الوزير جبق التقى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

إستقبل وزير الصحة العامة جميل جبق، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتان الذي أوضح بعد اللقاء “أن اللقاء الثاني من نوعه مع الوزير جبق إرتدى طابعا عمليا بهدف تعزيز التعاون بين البعثة والوزارة في مجالات العمل المشترك على الصعيد الإنساني والصحي في لبنان، والتي تتوزع على محاور ثلاثة”.

وأوضح مارتان :”أن البحث تناول الإستعداد للتوقيع على اتفاق تعاون بين البعثة ووزارة الصحة لتحديد المعايير الوطنية للمغروزات الطبية، والتأهيل الفيزيائي والتي سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل على أن تصبح سياسة وطنية يتم اعتمادها في مختلف المراكز التي تعنى بالعلاج الفيزيائي في لبنان”.

أضاف :”أن البحث تركز كذلك على تعزيز التعاون في الخدمات الإستشفائية، بحيث تعزز البعثة خدماتها في مركزها الموجود في مستشفى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الحكومي وفي المركز الإستشفائي الكائن في طرابلس شمال لبنان. كما تناول اللقاء التوصيات التي تعمل عليها البعثة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام