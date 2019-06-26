#الإمام_الخامنئي: لن تؤثر ضغوط الأعداء الظالمة مهما تزايدت لأن الشعب الايراني يسعى لتحقيق التقدم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 26 2019 - 12:29

#الإمام_الخامنئي: لن تؤثر ضغوط الأعداء الظالمة مهما تزايدت لأن الشعب الايراني يسعى لتحقيق التقدم

منذ 46 mins 26 June، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة