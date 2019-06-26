نائب وزير الدفاع الإيراني: طهران وموسكو تمتلكان العزم والتصميم اللازم لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة فيما بينهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2019 - 10:27
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قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني: لا أميركا ولا أي دولة أخرى تجرؤ على انتهاك الأراضي الإيرانية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث هاتفيا مع الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني في اطار مبادرة منع تصعيد التوتر
روحاني لماكرون: قواتنا المسلحة سترد بشكل حاسم وقاطع على أي انتهاك أمريكي جديد لحرمة أجوائها
روحاني لماكرون: الظروف لن تتغير ما لم ترفع امريكا الحظر كليا عن ايران
نائب وزير الخارجية الروسي: نأسف لتصرفات واشنطن غير المسؤولة ضد طهران وممارستها للضغط عليها دون حدود
المندوب السوري في الأمم المتحدة: لا يمكن لأي دولة أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يسيطر الإرهابيون على إحدى مناطقها
المندوب الروسي في الأمم المتحدة: عمليات القوات السورية والروسية في إدلب تستهدف البؤر الإرهابية حصرا
الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحكام: تقرير الأمم المتحدة حول مقتل خاشقجي أعدّ بشكل موضوعي
كوريا الشمالية: تمديد أميركا للعقوبات على بيونغ يانغ عمل عدائيّ
الأمم المتحدة: إنقاذ قرابة 20 ألف مهاجر وسط صحراء النيجر خلال نحو ثلاث سنوات
نائب وزير الدفاع الإيراني: طهران وموسكو تمتلكان العزم والتصميم اللازم لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة فيما بينهم
منذ 8 mins
26 June، 2019
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