نائب وزير الدفاع الإيراني: طهران وموسكو تمتلكان العزم والتصميم اللازم لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة فيما بينهم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2019 - 10:27

نائب وزير الدفاع الإيراني: طهران وموسكو تمتلكان العزم والتصميم اللازم لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة فيما بينهم

منذ 8 mins 26 June، 2019
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