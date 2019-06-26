المصادقة على قانون الخدمة العسكرية الجديد في تركيا

صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على قانون الخدمة العسكرية الجديد، الذي يقضي بخفض الخدمة الإلزامية للذكور من 12 شهرا إلى 6 أشهر.

وكتب عمر جليك الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، في تغريدة على تويتر، أن الرئيس أردوغان وقع الوثيقة بعد مصادقة البرلمان التركي عليها، في وقت سابق من الثلاثاء.

ويتيح القانون الجديد للمكلفين، التسريح مبكرا، بعد إتمام دورة تدريبة لمدة شهر، مع دفع بدل نقدي.

كما يسمح للمكلفين الذين خدموا 6 أشهر، بمواصلة خدمتهم لـ 6 أشهر إضافية على أن يتقاضوا مقابلها مرتبا شهريا.

ووفقا للقانون الجديد، فسيسرح الجيش التركي، حوالي 130 ألف عسكري على مراحل وبشكل مدروس.

المصدر: وكالة الاناضول