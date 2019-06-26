أوكرانيا تستدعي سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي بعد قراره بشأن الوفد الروسي

استدعت أوكرانيا سفيرها لدى المجلس الأوروبي للتشاور، إثر قرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إعادة صلاحيات الوفد الروسي للمجلس.

وكتب وزير خارجية أوكرانيا بافيل كليمكين على صفحته في تويتر: “لقد فقد مجلس أوروبا ثقتنا، سيكون من الصعب للغاية استعادتها. تحولت المنظمة من قائد للجهود المبذولة من أجل حماية حقوق الإنسان، إلى مجرد مدير ضعيف”.

وفي وقت سابق، طلب الوفد الأوكراني من البرلمان النظر بشكل عاجل في مسألة إنهاء مشاركته في أعمال الجمعية. كما يعتزم المندوبون الأوكرانيون مناشدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ووزارة الخارجية بطلب “إنشاء موقف بشأن مشاركة أوكرانيا كدولة في أعمال مجلس أوروبا”.

علاوة على ذلك، أوقف الوفد الأوكراني “المشاركة في عمل جلسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، باستثناء مسائل الطعن في صلاحيات الوفد الروسي”.

بدوره، قال رئيس الوفد الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون بيتر تولستوي، إنه سيأسف في حال أدارت أوكرانيا جلسات الجمعية.

واتخذت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ليلة الثلاثاء قرارا يسمح للروس بالمشاركة في جلسة يونيو، في الوقت نفسه، يتم الاحتفاظ بإمكانية الطعن في صلاحيات الوفد الروس. وتنص الوثيقة أيضا على أن حقوق الوفود في التصويت والتحدث والتمثيل لا تخضع لعقوبات.

وعقب ذلك، قدمت روسيا لأول مرة منذ عام 2016، طلبًا لتأكيد صلاحياتها في الجمعية، لكن نوابا في المنظمة قدموا طعونا، وسيتم النظر فيها يوم الأربعاء.

ويرجح الخبراء أن تربح روسيا هذا النزاع.

المصدر: وكالات