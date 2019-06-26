الرئيس العراقي يبحث مع ماي التعاون بين بغداد ولندن

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن، أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات.

وأشار صالح إلى ضرورة أن تلعب الحكومة البريطانية دورا فاعلا في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها، مثمنا الدور الذي لعبته بريطانيا في الحرب ضد الإرهاب، وإسهامها المتواصل في دعم القوات الأمنية العراقية وتدريبها وتجهيزها.

وأعرب الرئيس العراقي عن تمنياته في أن تساهم الشركات البريطانية وبشكل متميز في الأعمار والبناء ولا سيما في المناطق العراقية المحررة.

بدورها، أشادت ماي بالسياسة التي ينتهجها العراق لتهدئة الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، مجددة دعمها للشعب العراقي وحكومته لتحقيق استقراره ونهوضه.

وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات في المنطقة، والتأكيد على تكثيف المساعي لنزع فتيل الأزمة فيها، كما تناول الجانبان الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

المصدر: وكالات