سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية واسعة على أهداف بمطاري أبها وجيزان في السعودية

نفذ سلاح الجو اليمني المسير، مساء اليوم الثلاثاء، عملية واسعة على أهداف بمطاري أبها وجيزان الإقليميين جنوب السعودية بطائرات قاصف 2k.

وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى بمطاري أبها وجيزان.

وأكد متحدث القوات المسلحة أن عمليات سلاح الجو المسير على مطاري أبها وجيزان أصابت أهدافها بدقة عالية – بفضل الله – وأدت إلى تعطل في الملاحة الجوية فيهما.

وأشار إلى أن استهداف مطاري أبها وجيزان يأتي في سياق الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للعام الخامس على التوالي.

وكرر العميد يحيى سريع دعوته للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة، مذكراً بما أعلنه سابقاً عن كون المطارات والمواقع العسكرية أماكن غير آمنة وستتعرض للاستهداف حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

في ذات السياق، أكدت مراكز رصد جوية تعطل الرحلات القادمة من مطارات الرياض وجدة والدمام والطائف باتجاه مطاري أبها وجيزان.

المصدر: المسيرة نت