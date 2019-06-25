وزير خارجية بريطانيا: لا نتوقع طلبا أمريكيا بالانضمام إلى حرب ضد إيران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 25 2019 - 23:46

وزير خارجية بريطانيا: لا نتوقع طلبا أمريكيا بالانضمام إلى حرب ضد إيران

منذ 58 mins 25 June، 2019
5d122c9295a59799758b45f2
أخبار دولية - بريطانيا

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم الثلاثاء، إنه لا يتوقع أن تطلب الولايات المتحدة، من بلاده الدخول في حرب مع إيران.

وأضاف أمام البرلمان: “الولايات المتحدة هي حليفنا الأقرب ونتحدث إليها طوال الوقت، وننظر بعناية في أي طلب منها، لكن لا يمكنني تصور أنها ستطلب أو أننا سنوافق على أي تحركات للدخول في حرب”.

وتابع هانت، المرشح لخلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة البريطانية: “الرسالة التي نبعث بها لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، خاصة الفرنسيين والألمان، هي أن هذا أسبوع حاسم بالنسبة لبرنامج إيران النووي، ومن المهم للغاية أن يلتزموا بذلك الاتفاق التزاما تاما”.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة