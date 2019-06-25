مصلحة الليطاني تنظم تقارير فنية بالتعديات العقارية لثلاثة متنزهات في منطقة قعقعية الجسر

قامت الفرق الفنية وفرق المساحة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على منتزه “مي وفي” على ضفاف نهر الليطاني في منطقة قعقعية الجسر لصاحبه حسن سلامة (ابو ماهر)، وتبين من الكشف وجود تعديات هائلة على الاملاك النهرية وتحويل مجرى النهر، بالاضافة الى وجود محطة تكرير لمياه الصرف الصحي تصب في النهر لم يتسن التثبت من فعاليتها، كما تبين اقدام المنتزه على تحويل المياه المبتذلة الناجمة عن الاستعمال الى النهر وتفريغ المياه المستعملة في احواض السباحة في نهر الليطاني، وستقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنظيم تقرير فني بالتعديات العقارية والبيئية وايداعه الى الجهات القضائية والادارية المختصة.

وقامت الفرق الفنية وفرق المساحة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على منتزه ليتانيا على ضفاف نهر الليطاني في منطقة قعقعية الجسر لصاحبه فراس علي سبيتي وتبين من الكشف اقدام المنتزه على تحويل المياه المبتذلة الناجمة عن الاستعمال الى النهر وتفريغ المياه المستعملة في احواض السباحة في نهر الليطاني عبر قسطل طوله حوالى 75 مترا، وتبين وجود جورة صحية لمياه الصرف الصحي وستقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنظيم تقرير فني بالتعديات البيئية وايداعه الى الجهات القضائية والادارية المختصة.

وقامت الفرق الفنية وفرق المساحة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على منتزه “حلو الرواق” على ضفاف نهر الليطاني في منطقة قعقعية الجسر لصاحبه ابراهيم منيف حيدر، تبين من الكشف وجود تعديات هائلة على الاملاك النهرية، بالاضافة الى وجود ثلاثة جور صحية وترشيح متصلة ببعضها تبعد عن النهر حوالى 70 مترا ، وستقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنظيم تقرير فني بالتعديات العقارية والبيئية وايداعه الى الجهات القضائية والادارية المختصة.

وقامت الفرق الفنية وفرق المساحة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالكشف على منتزه القمر على ضفاف نهر الليطاني في منطقة قعقعية الجسر وتبين من الكشف وجود تعديات على الاملاك النهرية، بالاضافة الى وجود جورة صحية تبعد عن النهر حوالى 60 مترا ، وستقوم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنظيم تقرير فني بالتعديات العقارية وايداعه الى الجهات القضائية والادارية المختصة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام