وفاة مواطنة متأثرة بجروحها بانقلاب سيارة في النبطية

توفيت المواطنة م.ع. جابر مساء اليوم متأثرة بجروحها التي اصيبت بها اثر انقلاب سيارتها عصر اليوم في حادث سير في حي الراهبات في مدينة النبطية.

وكانت جابر (73 عاما) برفقة ابنتها س.أ. جابر (56 عاما) التي كانت تقود سيارة مرسيدس تحمل اللوحة 112763 / ن، عندما فقدت السيطرة عليها وانقلبت بهما الى حديقة احد المنازل في حي الراهبات في النبطية.

ونقلت الامرأتان بواسطة “الصليب الاحمر اللبناني” الى “مستشفى النجدة الشعبية اللبنانية” في النبطية، حيث خضعتا للاسعافات اللازمة، ومساء اليوم فارقت الام جابر الحياة متأثرة بجروحها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام