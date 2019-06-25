المكتب السياسي لأنصارالله: شعبنا يدعو إلى التحلي بالوعي والتحرك المسؤول لاسقاط كافة المخططات التآمرية على الأمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 20:30
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إضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية ومخيمات الشتات رفضاً لانعقاد مؤتمر البحرين وتنديداً بالمشاركة العربية فيه
قوات العدو تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين ضد مؤتمر البحرين في رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة
اسماعيل هنية خلال المؤتمر الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن: صفقة القرن ومؤتمر البحرين ليسا قدرا على الشعب الفلسطيني
هنية: الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس وفي كل مكان يقف اليوم في موقف واحد بوجه هذه الصفقات
هنية: الشعوب العربية تقف اليوم لتؤكد على مركزية القضية الفلسطينية والقدس هي بوصلة الامة
هنية: نحن في حماس جاهزون الى لقاء يجمعنا بأبو مازن في غزة أو القاهرة أو أي مكان آخر
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: محور المقاومة في المنطقة سينتصر وصواريخنا ستقضي على العدو
فعاليات مناهضة لمؤتمر البحرين وصفقة القرن في مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق
السفير اليمني في سوريا من مخيم اليرموك: لن تستطيع أي قوة على الأرض أن تفرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين
ضيف الله الشامي: كقيادة يمنية وشعب يمني نعتبر كل المشاركين في ورشة البحرين خونة وبائعين للقضية الفلسطينية
رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا: لا يحق لأي جهة بالعالم التحدث باسم الفلسطينيين أو شطب قضيتهم
شمخاني: ردنا على الممارسات السياسية المخادعة لفرض القيود على حقوقنا لن يختلف عن ردنا على الطائرة الأميركية المعادية
الرئيس اميل لحود: مؤسف فعلا ان تذبح فلسطين مرة اخرى والابشع ان يتم ذلك بتوقيع من يفترض ان يكون الاحرص على القضية
تظاهرات ووقفات احتجاجية في العاصمة اللبنانية بيروت والاردن وهولندا رفضا لمؤتمر البحرين وصفقة القرن
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: العقوبات الأميركية ضد قيادة إيران تشير إلى أن الأوضاع تسير نحو سيناريو سيئ
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف من القدس المحتلة: إيران شريك أساسي لروسيا في محاربة الإرهاب
النائب علي فياض: تقدمنا بمشروع قانون يدعو إلى وقف فوري لكل الأعمال التي ترتبط بالمقالع والكسارات باستثناء ما هو شرعي
النائب طلال ارسلان: متفقون على حل أزمة النزوح السوري لكن المؤسف أن المشكلة ليست في سوريا بل في لبنان
حزب المحافظين: إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني المقبل سيتم في 23 تموز/يوليو المقبل
مراسل المنار في تونس: وفاة 7 أطفال رضع في مستشفى حكومي في ولاية نابل في ظروف غامضة
نعتذر من المشاهدين الكرام عن عدم بث حلقتي "تواصل" و"لغز الشاه" بسبب المواكبة للفعاليات الرافضة لصفقة القرن
المكتب السياسي لأنصارالله: شعبنا يدعو إلى التحلي بالوعي والتحرك المسؤول لاسقاط كافة المخططات التآمرية على الأمة
منذ 36 mins
25 June، 2019
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