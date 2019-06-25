هنية: فلسطين ليست للبيع ولا للصفقات

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية أن “فلسطين ليست للبيع ولا للصفقات والمؤتمرات التي تبحث في تكريس الاحتلال على أرضنا”.

موقف هنية جاء في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن ورفض مؤتمر البحرين بمدينة غزة ، تحت شعار “معا وسويا حتى التحرير والعودة”.

وقال هنية “نقف اليوم في لحظة تاريخية فاصلة فوق أرضنا، وفي كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني لنقول بكل وضوح وجلاء، فلسطين ليست للبيع ولا للصفقات والمؤتمرات”، مشددا على أن “شعبنا اليوم يقف في خندق واحد وفي مربع واحد في وجه هذه الصفقات”.

وأضاف هنية ان “شعبنا الفلسطيني يقف اليوم في مواجهة مؤتمر البحرين في انتفاضة متجددة وثورة سياسية واستشعارًا منهم بالتهديد الاستراتيجي الغير مسبوق الذي تتعرض له القضية الفلسطينية”، وأشار إلى أن “شعبنا لم يفوض أحداً كائناً من كان للتنازل والتفريط”، وتابع “الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا”، لافتا إلى أن “مؤتمر البحرين سياسي بغطاء اقتصادي”.

وأوضح هنية أن “مؤتمر البحرين يهدف إلى إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي ليبسط سيطرته على الضفة الغربية ولفتح باب التطبيع بين الدول العربية والمحتل ودمجه في المنطقة، وتنصيب عدو من داخل الأمة كأنه العدو لشعبنا وأمتنا”، وذكر أن “صفقة القرن ومؤتمر البحرين ليسوا قدرًا على الشعب الفلسطيني”، موضحا أن “الشعب الذي أفشل كل المخططات وكل الصفقات قادر على أن يُفشل هذه الصفقة”.

وفيما يتعلق بالوحدة الفلسطينية، قال هنية “مستعدون للاجتماع مع الرئيس محمود عباس في غزة أو بالقاهرة أو في أي مكان، لإتمام الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”، وأضاف “آن الآوان للننهي الانقسام، وآن الآوان لأن يجتمع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وترتيب البيت الداخلي للتصدي للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم