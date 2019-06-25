لافروف: موسكو تترقب زيارة وزيرة الخارجية البلغارية

أعلن وزير الخرجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء أن “موسكو تترقب زيارة نظيرته البلغارية يكاتيرينا زاخارييفا”.

وقال لافروف خلال محادثاته في موسكو مع رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية بلغاريا تسفيتا كارايانتشيفا “نأمل بأن نستأنف التعاون الوثيق بين وزارتي الخارجية”، وتابع “ننتظر زيارة وزيرة الخارجية البلغارية يكاتيرينا زاخارييفا ودعوتنا لها بحوزتها”.

وأوضح لافروف أن “واقع السياسة الدولية الحديثة يعكس حقيقة أننا لا نقيّم دائما، نفس الأحداث بنفس الطريقة”، وتابع “لكنني مقتنع بأن هذا يجب ألا يكون عقبة أمام اتصالاتنا، وتفاعلنا، الذي يستند إلى الجذور الروحية التاريخية العميقة”.

وأشار لافروف الى أن “هناك العديد من مجالات التعاون الواعدة والتي نأمل بتعزيزها مع أصدقائنا البلغاريين، خاصة في مجال الطاقة الهيدروكربونية والطاقة النووية”، وتابع “نأمل أن يدعم البرلمان البلغاري الاتفاقيات التي ستتوصل إليها حكومتانا”.

المصدر: سبوتنيك