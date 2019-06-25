البحرين: رغم الانتشار الامني، محتجون يغلقون بالاطارات المشتعلة الطريق الرئيسي الذي يربط جنوب البلاد بالمنامة احتجاجا على اقامة “ورشة المنامة” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 18:53

البحرين: رغم الانتشار الامني، محتجون يغلقون بالاطارات المشتعلة الطريق الرئيسي الذي يربط جنوب البلاد بالمنامة احتجاجا على اقامة “ورشة المنامة”

منذ 1 ساعة 25 June، 2019
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