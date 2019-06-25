موسكو: عودة روسيا لمعاهدة الصواريخ ممكنة بعد استيفاء واشنطن لشروط الوثيقة

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف أن “روسيا لن تعود إلى تنفيذ معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، إلا بعد استيفاء متطلبات الوثيقة والقضاء على الانتهاكات من قبل الولايات المتحدة الاميركية.

وقال كوساتشيوف الثلاثاء إن “تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الذي تكرم وأعطى فيها روسيا خمسة أسابيع أخرى للعودة إلى معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى والقضاء على صواريخها، والتي يُزعم بأنها تنتهك شروط معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى تبدو وبوضوح ليست دعوة للحوار، ولكن كمحاولة لإلقاء لوم انهيار المعاهدة، بسبب صواريخ هذه الفئة، على روسيا”.

وأكد كوساتشيوف أن “الناتو يتبع بشكل أعمى منطق واشنطن ولا يسمع حجج الطرف الآخر وهو أمر غير مقبول بالنسبة لمنظمة عسكرية تدعي أنها ركيزة أمنية في المنطقة الأوروبية-الأطلسية”، وأشار إلى أن “روسيا هي التي بادرت خلال اجتماع لمجلس روسيا – الناتو، في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018 بتبادل وجهات النظر حول الوضع الحرج بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى”.

المصدر: سبوتنيك