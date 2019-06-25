الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: سنقف يداً بيد لمقاومة صفقة القرن

اكدت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني انه ومن خلال متابعتها لوسائل التواصل الاجتماعي وردات الفعل الشعبية، يتبين للقاصي والداني رفض شعب البحرين والشعب العربي من المحيط إلى الخليج لورشة المنامة وما سمي بصفقة القرن والتفريط بالحقوق الفلسطينية، وبراءة شعب البحرين بكل اطيافه ومكوناته السياسية من الورشة المشؤومة ومن مخرجاتها التي حكم عليها بأن تولد ميتة.

وعبرت الجمعية عن شديد اسفها لإلغاء اقامة الحلقة النقاشية بعنوان (قراءة نقدية في ورشة السلام ودور المجتمع المدني البحريني في دعم الاقتصاد الفسطيني) بالتزامن مع الورشة المشؤومة، والتي طلبت الجهات المسؤولة عن عمل جمعية نهضة فتاة البحرين الغاء استضافتها دون ابداء أية اسباب، وكان الاجدر بتلك الجهات الغاء اقامة الورشة المشؤومة بدلاً من الغاء الحلقة النقاشية التي تعبر عن ضمير الشعب البحريني.

واكدت ان صفقة القرن يشكل التطبيع وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينين وشرعنة كافة جرائم الاحتلال وانهاء المقاومة الاركان الاساسية لها، وهو الامر الذي لن يقبله شعبنا العربي وبالاخص شعبنا الفلسطيني البطل، وسنقف يداً بيد كأمة عربية واحدة لمقاومة هذه الصفقة والنضال ضدها .

المصدر: موقع المنار