وزير الخارجية الألماني يرحب بمشاركة روسيا بجلسات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

رحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بمشاركة روسيا في جلسات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، واصفا “هذا الأمر بالخبر الجيد”.

وقال ماس الثلاثاء “روسيا تنتمي إلى مجلس أوروبا بكل ما لها من حقوق وعليها من واجبات”، وتابع “أنا سعيد بأن الجمعية البرلمانية قامت الآن بمد طريق نحو حل وسط فيما يتعلق بعضوية روسيا”، واضاف “هذا نبأ جيد للمجتمع المدني الروسي أيضا”.

يذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد اتخذت الثلاثاء قرارا دعت بموجبه الوفد الروسي لحضور دورتها في حزيران/يونيو، وينص القرار المذكور على أن حقوق الوفود في للتصويت والتحدث والتمثيل لا تخضع لعقوبات.

المصدر: سبوتنيك