الشيخ دعموش: صفقة القرن مشروع كامل لتصفية القضية الفلسطينية

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش ان الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفرض إرادتها على العالم وبالأخص على دول وشعوب المنطقة وأن تفرض صفقة القرن من أجل تمكين إسرائيل من الاستيلاء على فلسطين بالكامل والسيطرة على المنطقة.

واعتبر ان أمريكا لا تعتدي على الشعب الفلسطيني فقط وإنما تعتدي على العرب والمسلمين والأمة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال صفقة القرن ومن خلال سياستها وإجراءاتها العدوانية ضد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني .

وشدد الشيخ دعموش على ان صفقة القرن مشروع كامل لتصفية القضية الفلسطينية، وأخطر ما فيها هو توطين الفلسطينيين في لبنان، والتنازل عن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والقبول بحدود جديدة تقتطع إسرائيل فيها مئات الكيلو مترات من لبنان في البر والبحر مقابل حفنة من الدولارات.. ولذلك لبنان ليس بمنأى عن تداعيات هذه الصفقة، ولا عما سيجري في ورشة البحرين والدولة اللبنانية مطالبة بموقف رسمي موحد برفض التوطين ورفض ما يصدر من مقررات عن مؤتمر البحرين والتمسك بحق العودة وعدم الخضوع لأي ابتزاز مالي واقتصادي لتمرير الصفقة او لإحراج لبنان في ملف الحدود، كما المطلوب ملاقاة موقف رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الحازم بمنع التوطين ومقاومته بكل الوسائل المتاحة، والتمسك بحقنا في المقاومة التي هي خيارنا الى جانب الشعب والجيش لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وحماية لبنان.

وأكد أن اللبنانيين اليوم واكثر من أي وقت مضى يجب ان يتمسكوا بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة لمواجهة الاخطار التي يمكن ان يتعرض لها لبنان من جراء صفقة القرن، ومن واجب كل العرب والمسلمين حكومات وشعوباً ان يعبروا وبكل الوسائل والاشكال عن تمسكهم بالقدس وفلسطين، وبقضية الشعب الفلسطيني، وأن يعلنوا رفضهم القاطع لهذه الصفقة ولهذا المشروع، وأن يضعوا الخطط العملية والإمكانات اللازمة لمواجهتها وإسقاطها، حتى الدول المتواطئة عليها ان تعيد حساباتها، وعليها ان تعرف أن بتواطئها على فلسطين والشعب الفلسطيني ترتكب أعظم خيانة بحق الاسلام ومقدسات الاسلام وبحق الأمة، وبحق أقدس قضية لديها، وأن المشاركة في ورشة المنامة خيانة موصوفة لفلسطين والقدس ولكل ما فيها من مقدسات.

واعتبر ان الامة اذا تحركت تستطيع ان تحبط كل المؤامرات التي تواجه الأمة ومقدساتها تستطيع ذلك بالمقاومة والصبر والصمود والثبات والإرادة والالتفاف حول محور المقاومة، فإن محور المقاومة يملك من الإمكانات والقدرات والإرادة ما يجعله قادراً على المواجهة وإسقاط صفقة القرن

المصدر: موقع المنار