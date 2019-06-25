ندوة العمل: متمسكون بالقضية الفلسطينية ونرفض ما يخطط له في المنامة

صدر عن رئيس “ندوة العمل الوطنيِ”، الدكتور وجيه فانوس، البيان الآتي:

“تشجب “ندوة العمل الوطني” المساعي المعلنة والمخفية للمجتمعين في المنامة، بتوجيه من الإدارة السياسية للولايات المتحدة الأميركية وإشرافها، للعمل على مقايضة “قضية فلسطين”، “قضية العرب الكبرى”، بدولارات العار وسياسات الخيانة.

وتعلن “الندوة”، تبنيها الكامل والمطلق للبيان الذي صدر يوم أمس في هذا الشأن، عن مؤسسها، ضمير لبنان، دولة الرئيس الدكتور سليم الحص، كما تحيي أصحاب الدولة الرؤساء نبيه برِي وتمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، لتمسكهم الجماعي والعلني بالقضية الفلسطينية، ولرفضهم ما يجري ويخطط له الآن في المنامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام