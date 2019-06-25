أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: سنبدأ المرحلة الثانية من تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي في 7 يوليو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 15:27

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: سنبدأ المرحلة الثانية من تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي في 7 يوليو

منذ 34 mins 25 June، 2019
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