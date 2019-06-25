أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: سنبدأ المرحلة الثانية من تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي في 7 يوليو – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2019 - 15:27
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إضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية ومخيمات الشتات رفضاً لانعقاد مؤتمر البحرين وتنديداً بالمشاركة العربية فيه
قوات العدو تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين ضد مؤتمر البحرين في رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية المحتلة
مراسل المنار: إصابات في صفوف الصحافيين جراء إطلاق قوات العدو قنابل الغاز نحوهم عند حاجز بيت إيل شمال البيرة
حركة حماس تنظم وقفة احتجاجية أمام مبنى الاسكوا في بيروت رفضاً لمؤتمر البحرين و"صفقة القرن"
ممثل حماس في لبنان أحمد عبد الهادي: نقول لتجار الدم والمقدسات لو أعطيتمونا مال الأرض وذهبها لا نتخلى عن أرضنا وحقوقنا
ممثل حركة أمل حسن قبلان: الوحدة الفلسطينية شرط أساسي لمواجهة الهجمة الشرسة على حقوق الفلسطينيين
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: محور المقاومة في المنطقة سينتصر وصواريخنا ستقضي على العدو
فعاليات مناهضة لمؤتمر البحرين وصفقة القرن في مخيم اليرموك في العاصمة السورية دمشق
السفير اليمني في سوريا من مخيم اليرموك: لن تستطيع أي قوة على الأرض أن تفرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين
رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا: لا يحق لأي جهة بالعالم التحدث باسم الفلسطينيين أو شطب قضيتهم
البحرينيون يرفعون أعلام فلسطين على أسطح منازلهم ويتظاهرون في منطقتي المصلى والبلاد القديم رفضاً لمؤتمر المنامة
الشيخ روحاني: أميركا تريد تركيع الشعب الإيراني لكنها تصطدم في كل مرة بجدار منيع وشعبنا سيخرج منتصراً من هذه المواجهة
الخارجية الإيرانية: العقوبات الأميركية الأخيرة تعني إغلاق باب الدبلوماسية مع واشنطن إلى الأبد
الخارجية الصينية: ندعو إلى التهدئة وضبط النفس مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: العقوبات الأميركية ضد قيادة إيران تشير إلى أن الأوضاع تسير نحو سيناريو سيئ
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف من القدس المحتلة: إيران شريك أساسي لروسيا في محاربة الإرهاب
قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان السعودي الأميركي جراء قصف استهدف تجمعاتهم شرق جبل النار قبالة جيزان
النائب علي فياض: تقدمنا بمشروع قانون يدعو إلى وقف فوري لكل الأعمال التي ترتبط بالمقالع والكسارات باستثناء ما هو شرعي
النائب طلال ارسلان: متفقون على حل أزمة النزوح السوري لكن المؤسف أن المشكلة ليست في سوريا بل في لبنان
صحيفة واشنطن بوست الأميركية: تحالف الرئيس دونالد ترامب مع السعودية وصمة عار لا تمحى
مفاوضات تجارية هاتفية أميركية صينية قبل اجتماع مقرر بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب بقمة مجموعة الـ20 هذا الأسبوع
رويترز عن مسؤول أميركي: ترامب يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة الـ20 في اليابان
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا توافق على عودة روسيا إليها وتدعوها للمشاركة في جلسة عمل لها في حزيران/يونيو الجاري
حزب المحافظين: إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني المقبل سيتم في 23 تموز/يوليو المقبل
مراسل المنار في تونس: وفاة 7 أطفال رضع في مستشفى حكومي في ولاية نابل في ظروف غامضة
5 جرحى جراء إطلاق الشرطة في هندوراس النار على طلاب جامعة تظاهروا للمطالبة باستقالة الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز
هواوي تطلب من كندا إلغاء إجراءات تسليم المديرة التنفيذية لديها مينغ وانتشو للولايات المتحدة وإطلاق سراحها
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: سنبدأ المرحلة الثانية من تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي في 7 يوليو
منذ 34 mins
25 June، 2019
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