موسكو: نؤكد دعم وحدة أراضي سوريا والحل هناك ليس عسكريا

أكد “سكرتير مجلس الأمن الروسي” نيكولاي باتروشيف على دعم روسيا لوحدة أراضي سوريا وان الحل للازمة هناك هو حل سياسي لا عسكري.

وقال باتروشيف الثلاثاء “أكدنا خلال اللقاء مع مساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير، التزامنا المستمر بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها”.

وتابع باتروشيف “لقد عبرنا عن تأكيدنا بأن الصراع السوري الداخلي ليس له حلا عسكريا”، وأضاف أن “الممثلين الروس أكدوا مجددا دعمهم لعملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة”.

واوضح باتروشيف “لقد أكدنا على الحاجة إلى الدعم الدولي للجهود التي تبذلها روسيا مع الشركاء لتحقيق تسوية سياسية داخلية في سوريا، بما في ذلك وتشكيل اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن، وصياغة القانون الأساسي للبلاد في وقت لاحق”.

المصدر: سبوتنيك